近期有一份美軍外洩密件聲稱台灣的防空能力脆弱，遭國防部否認。對此，民進黨台北市議員趙怡翔認為，國防部的回應有點奇怪，他們應該要積極以對，趙的這番說法讓國民黨台北市議員張斯綱笑稱，真是替他捏了一把冷汗。

《華盛頓郵報》15日報導，美軍外洩的密件評估，台灣在大陸空襲下將非常脆弱，不太可能在兩岸衝突中防禦大陸的軍事空中優勢。國防部發言人孫立方少將回應，外媒引述的是不明文件，內容顯然不是事實。

趙怡翔昨（17）日在政論節目《少康戰情室》直言，國防部針對國軍防空能力弱密件的回應有點奇怪，因為美國政府已經證實文件內容屬實，國防部應該做的是積極以對。趙怡翔也坦言，國防的議題確實該被討論，現在這份密件點出了問題，大家應該要思考如何解決。

針對趙怡翔的發言，同台的張斯綱笑稱，真的是替他捏了一把冷汗，張指出，國防議題固然重要，只是當有人提出不同意見時，有些民進黨立委就會跳起來，讓理性討論空間消失，趙則回應，該講的話還是要說。