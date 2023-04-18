大陸網紅「小逗逗」，擁有絕佳顏值及凹凸有致的火辣身材，被網友封為「顏值博主」，擁有超過29萬粉絲追蹤，向來以曬出養眼照為賣點的她，近來竟穿著網狀情趣內衣，在香港街市擺出挑逗姿勢，而且逼近走光邊緣，連下體都幾乎要被看光，引起網友熱議。

有網民在討論區以「香港街市驚現人才」為題發文，曬出多張令人血脈賁張的辣照，而這名女子正是大陸網紅「小逗逗」，只見她穿著長版外套穿梭於街市，不過並未將腰帶綁起，而是直接扯開露出裡面穿的黑色網狀情趣內衣，只見渾圓上圍及雪白肌膚一覽無遺，隨後便跪地做出挑逗姿勢，還用手拉起內褲，這動作讓下體幾乎走光，即便旁邊有婦人經過投以異樣眼光，但她卻絲毫不在意，依舊樂於嶄露傲人的胴體。

小逗逗在各地都曾留下火辣身影的照片。（圖／微博）

不過有網友發現她在公共場合解放傲人身材，其實並非首次，其他像是圖書館、地鐵月台，甚至是巴士站牌等地，都曾留下此類的照片，如今引發網友熱議，不過評價卻相當兩極，有人認為只要沒妨礙到他人，其實並不打緊，但也有不少人認為行為不檢點，紛紛留言砲轟：「這種行為有礙觀瞻，真的不知羞恥」、「都有人投以異樣眼光了，怎麼還一點自覺都沒有，也太噁心了吧」、「根本就是教壞小孩，真不要臉」、「應該要報警把她抓起來才對吧」。