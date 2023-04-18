52歲馬國賢日前被直擊和穩定交往1年的圈外小20歲女友好事將近，今（18）日時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，兩周前求婚成功的馬國賢，今日中午已在台北市南港區戶政事務所登記結婚，兩人看來相當甜蜜，記者致電馬國賢經紀公司詢問，馬國賢也大方承認已和女友在今日結婚，開心表示因為剛好是好日子，兩人就臨時起意登記。

馬國賢一談到女友，口氣就顯得相當甜蜜，關於他與女友的年紀差異，他也澄清不是外界所說的20歲，而是16歲才對。他害羞表示，女友的一切他都相當喜歡，至於女友最愛他哪點？他則不好意思的說：「這個我們沒有討論過耶，她應該是喜歡我的穩重吧」。他目前在《加油喜事》與巴鈺有感情戲，事前也先跟女友討論過親密戲尺度，他表示女友相當大方，並不會介意他拍親密戲。

馬國賢當年以男團「紅孩兒」成員進入演藝圈，現仍活躍於各大綜藝節目，雖然工作順利，但他感情生活一直交了白卷。據了解馬國賢老婆是韓國華僑，個性溫柔又大方，目前在台灣教韓文，兩人先前是透過朋友介紹認識，以結婚為前提交往。為了成家，馬國賢賣掉台北市內湖的房子，另在新北市買房，並花半年時間裝潢當新家。