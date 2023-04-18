總統大選將近，各政黨參選人陸續安排出訪行程，積極補修國際交流學分，被認為很有機會代表國民黨參選的新北市長侯友宜，明（19）日將率市府官員前往新加坡。對此，中華戰略學會研究員張競表示，外國人看台灣選舉非常清楚，此時新加坡會答應侯友宜訪問，就是認為侯是「績優股」。

侯友宜明將率市府同仁前往新加坡，預計 22 日中午返台，訪星期間，侯會與星國青年就海外創業、人才培育等議題舉行座談交流，但會見到哪些政界人士，新北市府全程保密。而台灣民意基金會今也公布2024總統民調，侯友宜支持度回升至 29.6%，略輸民進黨候選人賴清德的 33.4%，民眾黨主席柯文哲則上升至 22.6% 位居第三。

張競今在政論節目《大新聞大報卦》指出，近日多份民調結果出爐，但過去曾有許多與最後結果相差甚遠的民調出現，因此外界可能不會太過相信民調的數據，而台灣人看選舉迷迷糊糊，但外國人看台灣選舉非常清楚，新加坡現在會同意侯友宜訪問，而非邀請其他候選人，背後的意義不言可喻，「如果侯友宜不是績優股，新加坡怎麼會進場買進」。

另外，張競提到，美國在台協會（AIT）等駐台外國協會常做民調，但AIT會向誰招手也都有跡可循，外界現在將台灣情勢說得非常危險，但AIT處長孫曉雅的夫婿近日卻來台灣觀光、大啖台灣美食，要是台灣真的像外界所說的一樣危險，他怎麼會來台灣安安心心吃美食呢？