彰化縣八卦山沿脈荔枝種植面積約1000公頃，是國內第5大荔枝產區，農民飽受荔枝椿象之苦，員林市公所向彰化縣政府爭取16萬隻「平腹小蜂」，18日釋放在員林市登山步道進行生物防治，要力克荔枝椿象。

荔枝椿象對彰化八卦山的花卉、蜂群等傷害頗大，用傳統化學農藥不僅殺死椿象，也會影響蜜蜂採蜜，平腹小蜂是荔枝椿象天敵，釋放平腹小蜂不僅友善環境、減少農藥使用，最重要的是對荔枝椿象防治效果顯著。

員林市公所向彰化縣政府爭取16萬隻「平腹小蜂」，18日釋放在員林市登山步道進行生物防治，要力克荔枝椿象。（吳建輝攝）

員林市長游振雄表示，員林八卦山一帶種植荔枝、龍眼面積約160公頃，不過近年廢耕園區逐漸增加，所衍伸荔枝椿象問題越來越嚴重，會導致落花、落果等情況，因此將裝有平腹小蜂卵片的防治盒，懸掛在天然林木及廢耕果樹枝梢上， 以防治荔枝椿象。

游振雄說，荔枝椿象不僅在山區肆虐，還會在居家紗網、戶外曝曬的衣服與棉被上產卵，受到擾動時噴出的腐蝕性酸液，會造成民眾皮膚侵蝕、起水泡潰爛等，相當嚴重，因此希望能透過平腹小蜂生物防治，逐年降低荔枝椿象族群數量。

員林市公所指出，「平腹小蜂」生物防治成本，平均每公頃要3萬隻，每粒卵以2元計算，每公頃約6萬元，防治價格不菲，感謝彰化縣長王惠美提供員林市公所價值32萬元的平腹小蜂卵片來進行生物防治。

在防治荔枝椿象部分，彰化縣政府今年針對有實際耕作的荔枝、龍眼果園，提供化學防治藥劑賽洛寧給公所及農會，供有需求的農民領取，今年3月啟動「空投」作業，透過無人機釋放平腹小蜂卵片，預計將釋放144萬隻平腹小蜂，以降低荔枝椿象對彰化危害。