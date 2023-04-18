台海情勢日趨緊張局勢升高之際，為強化國軍戰力，有媒體報導美印太司令部將派遣兩百名訓練教官駐台，已進駐陸軍新訓中心及後備旅，協助明年一月一日起實施的「一年義務役」訓練並提出改進做法。對此，國防部表示，所有友盟國家相關作為都非常樂觀其成，也會跟友盟國家共同努力來執行這方面工作。

立法院外交及國防委員會邀請國防部部長邱國正、外交部次長、國家安全局副局長進行「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」報告，指出美國防部及印太司令部，已規畫自2023至2025年循「建立」、「整合」與「執行」等三階段，建立雙邊網路系統，建構共同作戰圖像，並執行多層級部隊協訓及後備動員演訓，以持續落實台美訓練合作計畫。

有媒體報導，美印太司令部已派出200多位訓練教官駐台協助部隊訓練並提出改進做法，這200多位訓練教官中，陸軍人數佔80%，分別進駐到陸軍各新訓中心與後備旅，實地評估最基層部隊訓練優缺點，並提出改進做法。

在美方協訓後，今年下半年會綜整美軍訓練團的建議，納入明（2024）年一月一日起恢復的「一年義務役」訓練項目。

對此，國防部發言人孫立方表示，友盟國家透過軍事訓練的方式來提升我們軍事戰力，所有相關作為我們都非常樂觀其成，也會跟友盟國家共同努力來執行這方面工作。部長提過，不管在軍事訓練合作層面等等，都會不斷加深跟擴充，不同層級的訓練，對於幫助戰力的提升是有不同方式，但是有關細部的軍事訓練合作內容，國防部循例依照雙方共識不會做詳細說明。