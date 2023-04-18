自112年1月至今，台中市北屯區發生7起死亡交通事故，其中4起發生於北屯區十四期重劃區，為有效防制事故發生，第五分局特別訂製30條交通警語布條，提醒用路人行經路口應減速慢行，並遵守交通規則，以避免不幸意外事故發生。

重劃區內因道路筆直寬闊往來車流增加，造成交通事故件數成長，近期更是連續發生死亡車禍，顯示出重劃區的交通安全疑慮。為全力防制交通事故的發生，中市第五分局特別訂製30條交通警語布條，懸掛於重劃區易肇事路口處，以提醒駕駛人減速慢行。

其內容為「車禍事故多，闖紅燈取締中！」、「車禍事故多，機動測速照相中！」及「車禍事故多，機車未依規定兩段式左轉取締中！」，並規畫優勢組合警力在十四期重劃區實施「重劃區加強交通執法」，針對「超速行駛」、「汽、機車闖紅燈及紅燈右轉」、「汽、機車未依標誌標線指示行駛」等違規加強取締，請各位用路人遵守交通規則並注意安全。

第五分局分局長陳松寅呼籲，因重劃區內車流較少，車速相對較快，希望透過路口懸掛紅布條，增加警示作用，養成路口「慢、看、停」和防禦駕駛觀念，強化用路人遵守交通安全意識，確保駕駛與他人的行車安全，營造良好的用路空間，防制並減少車禍傷亡。