為照顧廣大公教人員及其眷屬，中國人壽四度攜手行政院人事行政總處推出「闔家安康」團體保險專案，以實惠的保費提供全方位保障，讓公教人員能無後顧之憂，全心為國家發展努力。中壽特別推出「闔家安康Line專屬帳號」，讓公教人員及眷屬能更自主與即時地尋求服務，除了輕鬆查詢專案內容外，還能線上預約專業顧問，詢問「闔家安康」相關內容與其他保險服務，後續也將推出一系列的好康優惠及互動內容，以寓教於樂的方式讓公教人員能了解保險的意義與重要性。

全台公教員工人數超過50萬人，若再加上其眷屬更遠超此數，中壽做為最堅實的後盾，已連續四度且超過10年獨家獲選承作全國公教員工團體保險專案，此次推出的「闔家安康」專案，為公教人員量身打造，提供多元化保障方案，專案特色包含定期壽險、傷害保險及醫療保險，並提供特定意外事故加倍保險給付，保障範圍擴及到配偶、子女及父母，有兩種方案可供選擇，符合公教人員不同需求，讓公教人員能以實惠的保費為自己和家人建構全面保障，分散轉嫁平常容易忽略的潛在風險，用保障建立完善風險防護牆，成為照顧家人的堅實後盾，安心無虞為國家發展打拚。

此外，今年全新推出的「闔家安康Line專屬帳號」除了定期提供公教人員關注的保險資訊外，也會陸續推出限定加入「闔家安康Line專屬帳號」的優惠活動，提供額外加碼獎勵以及各種好康優惠，帶來完善且超越期待的保險體驗。詳細資訊請關注中壽「闔家安康Line專屬帳號」，可搜尋Line ID：@707zejng。

中壽秉持以客戶為中心的初心，積極導入NPS(Net Promoter Score，淨推薦分數)，將客戶的聲音轉化為推薦，並在2022年底的NPS調查排名業界第一。未來將持續優化產品及服務，滿足客戶多元需求，朝「最受推薦和信賴的壽險公司」目標邁進。