屏東為國內石斑養殖重鎮，為推動產業發展及積極拓展外銷市場，屏東縣長周春米上月率領屏東農產品業者們參展東京食品展，積極結合在地業者拓展新商機，透過食品展的牽線，17日宣布屏東石斑魚將成功進口20噸至馬來西亞。屏東縣府表示，此次創造全國石斑魚外銷馬來西亞史上最多的紀錄，除成為拓海外市場新的重要里程碑外，未來將持續推廣到全世界，讓更多國外消費者認識屏東農漁產品。

行政院農業委員會漁業署張致盛署長(左)、縣長周春米(中)、栗煬國際有限公司謝妮諺總經理在石斑魚貨櫃前合影，留下歷史一刻。(屏東縣政府提供)

行政院農業委員會漁業署署長張致盛致詞時提到，自去年受到中國阻礙後，為避免石斑魚市場過度集中，中央及地方政府共同合作，輔導漁會及民間業者以加工截切等多元加工模式，在短時間內提高石斑加工量能達2倍以上，積極開拓國內外市場，透由調整內外銷比例以及農漁產品型態的改變，不僅展現縣府投入的努力外，更將實力呈現到全世界。

透過3月初的東京食品展，成功馬來西亞進口商的支持和信任，牽線20公噸優質石斑魚進軍至馬來西亞。(屏東縣政府提供)

屏東縣長周春米表示，過去台灣石斑魚外銷以活魚或冰鮮形式外銷至中國居多，面對去年大陸無預警暫停輸入，養殖戶成功將化危機為轉機，提供更完整的冷鏈方式，在加工及截切相關技術更升級。透過3月初的東京食品展，除了獲得國際貿易商的品質認證外，更感謝馬來西亞進口商的支持和信任，成功牽線20公噸優質石斑魚進軍至馬來西亞，期待屏東石斑魚在馬來西亞市場上能夠獲得更多消費者的青睞和好評。也特別謝謝農委會在東京食品展，將石斑魚列為台灣館重點行銷品項，讓石斑備受國際矚目，未來縣府團隊將持續開拓國際市場，讓整體石斑魚產業更穩定及成長。

馬來西亞進口飛至台灣訪廠後，對於石斑魚品質感到相當滿意，馬上加倍訂單至40呎櫃共20噸(屏東縣政府提供)

栗煬國際有限公司總經理謝妮諺說，此次於東京食品展遇見馬來西亞進口商積極詢價，原預計下單訂購20呎櫃計10噸，近期廠商飛至台灣訪廠後，對於石斑魚品質感到相當滿意，馬上加倍訂單至40呎櫃共20噸，她說，而此次進軍到馬來西亞的石斑魚，將於十天後抵達，供應當地的餐廳使用，也提到這不僅是屏東縣政府和工廠夥伴的努力成果，也是台灣農漁業的驕傲。

近年屏東石斑在國際市場知名度越來越高，品質也備受國內外消費者青睞，現在不僅創下石斑魚開拓海外市場新的重要里程碑外，更是推動產業轉型升級，促進地方經濟發展的一個重要成果。屏東縣政府海洋及漁業事務管理所表示，未來縣府團隊將持續推動屏東石斑魚的海外市場開拓，進一步提高產品的品質和知名度。同時，也將提升屏東農漁業的科技含量，注重人才培育，推動產業轉型升級，努力讓屏東農漁業在國內外市場上有更大的發展空間和機會。