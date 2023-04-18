縣府宣傳「藥魔鬼怪速速退散-民俗反毒特展」，與會人士邀民眾一起對毒品說不。（羅浚濱攝）

國內新興毒品不斷推陳出新，新竹縣毒品危害防制中心與國立自然科學博物館共同舉辦「藥魔鬼怪速速退散-民俗反毒特展」，將分別在竹北市伍福宮、湖口鄉三元宮及新豐鄉池和宮展出，並加碼抽獎活動，提升民眾對藥癮防制的認識。

縣府18日邀請新瓦屋客家花鼓隊表演客家方口獅為這項反毒活動熱場，縣警局提供數據顯示，去年

查獲及持有毒品689人，其中少年3人，今年1至3月查獲169人，沒有少年施用及持有毒品。

陳季媛說，展覽目的希望透過生活化且詼諧、生動的內容宣導反毒，在地方信仰中心展覽，讓民眾和青年學子認識如何防制毒品，為新竹縣建立無毒家園。

法務部保護司副司長陳佳秀說，政府投入很多心力進行反毒，隨著社會形態的改變，反毒工作也面臨很多挑戰，尤其是新興毒品會透過多元的包裝，如王子麵、咖啡包、巧克力、軟糖，甚至有團體上街頭表達開放大麻，這些都會放鬆民眾對毒品的警戒，所以非常需要強而有力的反毒宣導。

陳佳秀感謝科博館用心設計反毒宣導展覽，每次都能呈現不同主題，之前曾以「當名畫遇上毒品」做為主題，今年則以「妖魔鬼怪」為素材，吸引年輕人關注反毒，能夠堅決認識到毒品是不可輕忽的議題，對年輕人的身心傷害很大。

展覽4月25日至5月7日於竹北伍福宮、5月9日至5月21日於湖口三元宮、5月23日至6月4日於新豐池和宮，除部分互動式電腦展品外，其餘皆於戶外展示，24小時開放民眾參觀。

毒防中心在每場次皆發放200張限定抽獎券，每場次抽出10名得主，可獲得精美禮品。

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