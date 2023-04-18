國際知名財經雜誌富比士(Forbes)公布2023年「全球最佳銀行」 (World’s Best Banks) 排名，玉山銀行以便捷的數位金融及良好的服務品質，獲得顧客高度肯定與信任，連續三年獲評選為「全球最佳銀行」台灣銀行業第1名，也是富比士在台灣舉行這項評比以來唯一獲得第1名首選肯定的銀行。

富比士是國際知名的財經及投資專業媒體，成立迄今已超過百年歷史，與國際市場研究機構Statista合作「全球最佳銀行」調查，涵蓋全球32個先進國家的48000名消費者，選出415家最佳銀行。今年為第3度將台灣列入排行榜，訪問全台灣超過千名消費者，受訪者除了要答覆心目中最推薦的銀行，也要對所推薦銀行進行評分，包括顧客信任度、推薦度、數位金融、顧客服務、諮詢與專業深度及公平待客等。該評選採用顧客實際意見調查排名，非常具顧客真實意見的代表性。

玉山銀行在調查中獲得最多受訪者推薦，平均分數是台灣銀行業的第1名，在顧客信任度、推薦度、數位金融、顧客服務、諮詢與專業深度及公平待客等項目均獲得最佳肯定，尤其在「信任度」面向獲得最高分，顯見玉山長期致力於以顧客為核心的服務模式，提供有溫度的數位金融服務，深得肯定並成為顧客心目中最信任的銀行。

富比士在研究中指出，「信任」是一家銀行經營成功最關鍵的因素，近期幾家歐美大型銀行的信用危機，突顯銀行不僅要提供好的產品與服務，更重要的是能夠贏得社會大眾信任，才能成為顧客心中最佳銀行的首選。富比士同時指出，疫情造成消費者行為改變，金融數位化以及數位金融的便捷程度，在許多國家都是顧客選擇銀行的首要考量，更能吸引千禧世代及Z世代的顧客。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山以台灣最高的山為名，決心成為最好也是顧客最愛的銀行。玉山長期堅持誠信正直、專業負責的核心價值，提供顧客優質的服務，蟬連獲得富比士「全球最佳銀行」台灣銀行業第1名是榮譽也是責任，玉山將持續攜手志同道合的夥伴創造社會共好，並致力於ESG為台灣創造永續的未來。