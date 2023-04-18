台南市禧榕軒大飯店推出「府城兩日6000超值翻天」方案，平日入住經典客房不僅買1晚送1晚只要6000元，還能升等經典行政客房。（禧榕軒大飯店提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府觀光旅遊局搶攻普發現金商機，號召旅宿業者共同推出優惠方案，即日起至6月30日止，全台民眾前來台南旅宿時，只要平日消費滿6000元，「買1晚就送1晚」；憑住宿收據或發票前往3大景區，還有機會享受免費入園優惠，目前已獲得50家旅館及民宿響應。

市長黃偉哲表示，近幾年台南觀光旅遊業發展成績斐然，但「好，還要更好」，全民共享經濟成果普發現金6000元自4月6日發放以來，全台已有超過1600萬人領取，各大通路無不使出渾身解數爭取消費者青睞，市府團隊也祭出好康優惠，希望民眾可以善用這筆錢前來台南觀光，刺激消費也豐富生活。

黃偉哲還說，根據交通部觀光局最新統計，2022年台南市觀光旅館業的住用率6都第一，旅宿家數已達803家，持續在6都獨佔鰲頭；此外，台南即將迎接2024台灣燈會及台南400，觀光前景更備受期待，樂見台南觀光產業團結爭取商機，市府團隊也會持續將餅做大。

觀旅局指出，市府以擴大商機、提升觀光效益為原則，透過團體戰的方式，持續爭取國人前來台南旅遊；另外，該局也協調柳營尖山埤渡假村、頑皮世界及虎頭埤風景區，針對旅宿消費滿6000元的旅客，提供限量各600名免費入園優惠。

觀旅局認為，以鄰近台南火車站的禧榕軒大飯店「府城兩日6000超值翻天」方案，平日入住經典客房不僅買1晚送1晚只要6000元，還能升等經典行政客房，並可依房型人數獲贈迎賓飲料及限量蘭都護手霜，也可使用健身房及最熱門的頂樓花園泳池。

至於維悅酒店、和逸台南西門館、台南老爺行旅及聖禾大飯店等多家業者，也分別推出連續入住2晚只要6000元；另外，許多民宿更祭出包棟再贈送免費1晚住宿的優惠，提供旅客多元選擇，詳細內容請到台南旅遊網查詢（https://admin.twtainan.net/zh-tw/event/newsdetail/1630）。