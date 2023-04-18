新冠肺炎趨緩，民眾口罩鬆綁才剛上路，但腸病毒、流感卻蠢蠢欲動。疾管署今（18）日公布國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，該名1歲男童感染因發燒、抽搐緊急入住加護病房。流感更一口氣新增12例重症，門急診類流感就診人次5萬1083人次，雙雙寫下今年以來單周新高。

疾管署公布，國內今天新增1例腸病毒重症、1輕症個案，均為居住在北部男童，且都是在托嬰中心因為出現疑似群聚而感染。重症個案，四月一日發燒、流鼻涕、咳嗽，喉嚨痛，三日就醫，診斷為支氣管肺炎住院，隔天癲癇進一步轉加護病房觀察，直到4月14日確認感染克沙奇A6型併發重症，治療後病況穩定，目前已出院。另一名輕症個案為腸病毒71型，經過治療痊癒返家休息。

疾管署防疫醫師許仁毓說，疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計5401人次，較前一周上升27.6％，近期就診人次呈上升趨勢，且高於2019至2022年同期，目前為腸病毒流行期，且國內逐步放寬各項社區防疫措施，請家長特別留意家中孩童健康情形，幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應落實生病不上課，以防範腸病毒因幼童交叉感染而造成疫情流行。

流感疫情方面，許仁毓表示，上周新增12例流感併發重症病例（6例A型H3N2、6例A型H1N1），年齡介於40至80多歲，為9例男性、3例女性，發病日介於4月5日至4月14日，其中有11例分別具糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、腎臟疾病、癌症、氣喘、肝臟疾病等慢性病史，10例未接種本季流感疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，上周新增12例流感重症，類流感就診人數5萬1083人次，兩數字也均創下今年以來單周新高，可能也許連假期間人潮聚集有關，他提醒自4月17日起口罩政策鬆綁，由民眾自主決定配戴口罩，不再強制，但目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節。