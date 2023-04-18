非初次尋職者失業者的失業原因。（北市就服處提供／張芷瑜台北傳真）

根據行政院主計總處工商普查，北市工商就業數178.8萬，獨占全國20％，青年失業率高並非北市就業機會不夠，而跟轉職頻繁、初次求職準備期長、家庭狀況較好等有關，北市勞動局表示，應加強在學青年的職場見習，協助職涯規畫，同時加強職涯諮詢服務，協助青年轉業。

根據主計總處統計，青年離職原因中，對工作不滿意比率63.3％，高過各年齡層，因公司業務緊縮而離職比率25.6％，低於其他年齡，可見青年轉職率高，且普遍認為中高齡就業較困難，但初次尋職者平均失業22.44周，比整體平均20周還高，可見青年求職準備期過長，所以轉職頻繁、初次求職準備期較長，都是青年失業率高的原因。

勞動局指出，北市有26所大專院校，吸引外地學子就學，許多人畢業時也會留在台北就業，北市學生住家裡，比起外地住宿舍學生在畢業前夕較無後顧之憂，易推遲就業時間；高等教育過度投資，青年心中有高才低就感，工作難穩定，也讓青年頻繁轉職，在此趨勢下，北市較好的家庭狀況，也墊高北市青年失業率。

勞動局也說，根據學者專家研究，後疫情時代，年輕人不想被公司綁住時間，促使青年改走彈性高工作，例如網拍、YouTuber等SOHO工作，在父母親不瞭解子女工作狀況下，容易被父母解讀為失業。

勞動局說明，據台北市就服處調查，青年自認「經驗不足」及感覺到「不知道自己適合做哪方面工作」，是造成青年離職或難以下定決心就業因素，應加強推動在學青年的職場見習，協助職涯規畫，同時加強職涯諮詢服務，協助青年轉業。

勞動局長高寶華表示，蔣萬安提出的青年尋職保險、青年求職交通補助、見習津貼等方案，希望給青年實質協助，新政策所需財源，北市已著手進行台北市勞工權益基金自治條例修法，將國民就業相關補助類型明訂列入基金，且已在3月28日的市政會議通過並在3月31日函送議會審議，若通過盼下半年可實施。

此外，根據勞動部調查，青年對公立就業服務機構知悉度及使用率分別只有5成及1成，勞動局未來首要藉青年政策的實質協助，吸引青年願意使用政府資源，協助穩定就業。