一名曾姓男子先前前往台中一間KTV消費，包下陪酒小姐A的全場鐘點費，稱要送對方回家早點休息，未料曾男竟將A女載到汽車旅館，前後強行硬上A女2次，直到A女持續死命掙扎哭喊才順利離開並報警。刑事部分，曾男遭判有期徒刑4年定讞；民事部分，台中地院日前審結，判曾男須賠償50萬元為適當。可上訴。

判決書指出，曾姓男子於2020年8月某日晚間前往台中一間KTV消費，由陪酒小姐A坐檯，同日晚間10時許曾男包下A女全場鐘點費，稱要送A回家讓其早點休息，未料曾男隨後就強行把A女載到汽車旅館中，以粗暴方式強迫硬上A女2次，經A女不斷哭泣、掙扎且要求離開才成功脫困，隨後即立刻前往警局報案，全案才曝光。

刑事部分，曾男依犯強制性交罪，遭最高法院判有期徒刑4年定讞；民事部分，A女主張，案發後她除了身體受傷之外，也承受巨大精神折磨，夜間難以成眠，想到案發經過就會不停落淚，常出現幻聽且惡夢連連，甚至不惜傷害自己，認為曾男的行為嚴重侵害她的身體、健康、名譽、自由、隱私及貞操等人格法益，情節重大，依法向曾男求償撫慰金180萬元。台中地院審理時，法官參考刑事審理結果後，判曾男須賠償A女50萬元為適當。可上訴。

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