游男發現女友與老友莊男多次出遊，情侶間衝突不斷而告分手，豈料，女友竟移情於莊，三角感情糾葛引爆殺機。游去年見女友騎車載莊回家，醋意大發持刀刺擊莊胸部，刀深傷及肺葉、手臂傷口長達30公分，行凶後逃逸，莊命危經送醫幸免於難，游辯稱無殺人犯意，拉扯間不慎刀刺入胸，一、二審法官依殺人未遂罪判7年，可上訴。

游男與莊男是認識7、8年之久老友，游多次發現女友與莊出游，情侶因而口角衝突不斷，在去年4月間分手，游認為是莊從中挑撥感情，且女友分手後轉而與莊交往，游懷恨在心。

游男去年8月7日深夜23時30分，持水果刀到前女友住處等候，見她騎機車載莊返家而醋意大發，趨前與莊理論引發衝突，游持刀猛刺莊的右胸、上臂及肩膀等處，刀刺穿胸腔，並傷及肺葉，刺入深度逾2公分；右臂有長達30公分的切割傷，並砍斷神經韌帶；右肩頸有2公分撕裂傷。

莊男雖奪刀防衛，但傷重失血過多休克，游男見狀未協助送醫，還騎機車逃逸，回租住處清洗血跡，將凶刀丟棄灌木叢，警方隔天將他拘提到案。莊一度命危經人送醫緊急手術搶救，幸免於難。

游男到案，否認有殺人犯意，辯稱只有砍莊男右手臂，在拉扯時，不慎刀刺進他胸腔，並坦承，與莊有感情糾紛；莊則說，游可能還愛著他目前女友，才傷害他，且應是預謀；女友出面作證指稱，她與莊及游都交往過，猜測有部分與感情糾紛有關。

一審法官認定，游男因感情糾紛不滿莊男，持刀刺擊莊的胸部、手臂及肩，造成嚴重傷勢，行凶後不顧被害人傷重而逃逸，莊雖幸未死，但一度危及生命，認定游有殺人的直接故意，依殺人未遂罪判刑7年，可上訴。

游男及檢察官都不服，提起上訴。二審認定，游確有殺人之故意，原審量刑符合比例原則，並無失衡，判決駁回，可上訴。