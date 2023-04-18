每對情侶在熱戀期過後，有些人會隨著相處時間漸漸變久，而開始失去新鮮感，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座熱戀期後的跡象，其中金牛座熱戀期後就變得聒噪且很好色；天秤座會把重心放回朋友身上；天蠍座會開始冷淡並挑剔對方；摩羯座只要越熟識對方就越體貼；雙魚座則是容易受到誘惑。

▍牡羊座

牡羊座看似隨和，熱戀期時任何事都會順著對方，就如對方是他們全世界最愛的人一樣，但是當熱戀期一過便開始吹毛求疵，不再那麼有包容心。

▍金牛座

熱戀期的金牛座，連牽手都會戰戰兢兢，有時對方會覺得他們過度矜持，特別害羞內向，但是當熱戀期一過開始熟識起來，他們就不再害羞，而換來的是聒噪的他們，甚至骨子裡還有點色情。

▍雙子座

雙子座非常聰明，知道對方聽到什麼話會特別開心，所以他們也不厭其煩的拼命講，讓彼此生活中充滿粉紅泡泡，但雙子座很容易喜新厭舊，當熱戀期一過，就會覺得對方厭煩。

▍巨蟹座

巨蟹座是特別重視愛情的人，並希望都能有始有終，所以一開始的照顧，一直到熱戀期過了也依舊甜蜜，是個會越愛越深的星座。

▍獅子座

獅子座非常強勢，所以熱戀期前後有很大的差別，剛開始會有很多的包容心，也懂得禮讓對方，並想給對方最好的，但是當熱戀期一過，他們就想主導一切，便開始霸道起來。

▍處女座

處女座追求完美，剛開始熱戀時會因為戀愛的甜蜜而暫時麻痺，進而更專注在對方身上的優點，但是等到熱戀期一過，他們看到的缺點將會越來越多，而且是日積月累的，變開始產生矛盾。

▍天秤座

一向表裡如一的天秤座，總認為平凡的生活就是最浪漫，但熱戀期後，他們會把重心放回朋友身上。

▍天蠍座

天蠍座其實是一個擅長偽裝的人，戀愛前與戀愛後可謂是判若兩人，剛戀愛時嘴甜、很會把對方哄得開心，但是熱戀過後就會開始挑剔對方，而且也會比較冷淡。

▍射手座

射手座生性愛玩，熱戀期時，對對方的好奇心依舊不減，所以總是會特別體貼，但是時間一長，射手座愛玩的個性將逐漸顯露出來，這時就會想到處跑。

▍摩羯座

摩羯座外表雖然看起來很木訥，談起戀愛也比較矜持，但是他們只要越熟悉對方就越體貼。

▍水瓶座

水瓶座個性溫和，也非常理性，戀愛時也依舊保持著自我，所以熱戀前後是沒什麼改變的，只要對方習慣他們的相處模式。

▍雙魚座

雙魚座浪漫多情，桃花運也特別旺，嚮往愛情的他們，儘管熱戀期多麼的體貼、百依百順，但是熱戀期過後就容易受到誘惑。