縣長鍾東錦首度當故事爺爺。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦充當圖書館一日館長。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦響應423世界閱讀日，18日在苗栗縣立圖書館擔任圖書館1日館長，扮演和藹可親的「故事爺爺」導讀繪本故事，跟一群幼童近距離互動、探討互助合作的可貴；鍾縣長也承諾改日邀請小朋友一起享受義大利美食，期盼縣民協助子女養成閱讀和運動的好習慣，努力累積知能，做一個有成就的人。

因應世界閱讀日，教育處今天舉行「縣長1日館長」體驗活動，安排了文華國小附設幼兒園的20名幼童，聆聽縣長鍾東錦「爺爺」說故事。他以「鍾爺爺」角色，導讀了日本知名繪畫大師福澤由美子的「大排長龍的爺爺義大利麵店」，書中維持日式經典畫風，加深人生道理寓意在故事情節，讓小朋友體會動物們彼此互相幫忙，一起達成目標的喜悅。

縣長鍾東錦表示，他是第1次擔任說故事爺爺的角色，感覺很新鮮，現場感受到小朋友都會熱情回應，他認為聽故事是很好的學習，縣府會持續鼓勵小孩養成閱讀和運動的好習慣，暫時與3C產品們分手，家庭共同營造家庭閱讀氛圍，親子一起享受閱讀的歡樂時光。

縣長鍾東錦說，苗栗縣重視閱讀教育，縣府整合學校與公共圖書館，在推動閱讀工作不遺餘力，教育部3月29日公布「111年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告發布記者會」，苗栗縣表現亮眼，不僅連續2年蟬聯整體閱讀力表現績優城市，縣市人口達40萬人組第2名的殊榮，更拿下今年首度辦理民眾每人網站資源使用次數排名第1名的佳績。

另外，112年獲得教育部「閱讀磐石獎」推動閱讀績優學校、團體及個人獎得獎數獲全國排名第9名，而公共圖書館閱讀績優部分；文狀元選拔競賽更將邁入與開創了下一個「黃金十年」。

教育處指出，即日起在苗栗縣立圖書館，使用手機借閱或自助借還書機借閱兒童圖書（童書特藏代碼為J）累積達40冊者，贈送有手感溫度的左手香手工 皂宣導品一份。