來自立陶宛的Sandra表示，2019年她初次拜訪大陸北京和武漢，當時新聞報導武漢有不知名病毒在傳播（新冠肺炎），因她見證過大陸擁擠的人潮，加上每天從大陸出境、入境的人很多，一旦有人感染，就會擴散，當時她預言「會升級成國際流行疫情」，現在已來台念書的她說，希望能在台灣待久一點。

不要鬧工作室昨（17）日於YouTube上傳最新影片，來台已7個月的Sandra指出，2019年她和30名歐洲學生獲得到大陸體驗生活的機會，她拜訪北京和武漢。離開武漢後，她看到新聞報導武漢有不知名的新病毒正在傳播，當時她就預言「會升級成國際流行疫情。」

Sandra說，她親自體會過大陸有多擁擠，加上每天在大陸出境、入境的人很多，一旦有人確診，不用太多的時間就會傳染給更多的人，要擴散到全球只是時間的問題。

Sandra表示，新冠肺炎大流行期間，她花了很多時間鑽研亞洲學，也因為台灣和立陶宛關係友好，她向台大申請漢學學位，通過申請來台後，除了學習之外，每周都會拜訪不同的景點跟城市，她說「我希望能在台灣待久一點。」