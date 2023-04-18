中華電信與LINE於18日宣布擴大雙方結盟，同步與LINE Pay與LINE TAXI合作。中華電信網路及實體門市提供LINE Pay綁定信用卡支付申辦方案費用及LINE POINTS點數可折抵預繳款項。中華電信會員使用Hami Pay App開啟LINE TAXI叫車，可使用Hami Point兌換乘車金折抵車資，即日起可免費領取40元乘車券，LINE TAXI新註冊會員還可加碼領取700元乘車券大禮包。

中華電信將持續推出透過LINE MOBILE官方帳號快速申請國際漫遊方案及預付卡等方案，設置中華電信VIP電子會員卡，提供中華電信VIP可直接於LINE聊天室一站查詢等級、累計帳金、剩餘點數、電子票券並領取相關優惠贈禮，滿足消費者行動娛樂體驗，創造智慧生活服務新標竿。

中華電信18日宣布與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，提供月繳599、799、999、1,399元資費，除贈市話分鐘數優惠另贈送LINE POINTS、兌換貼圖的LINE代幣及LINE MUSIC FUN Plus鈴聲等好禮，另也結合LINE Pay與LINE TAXI兩大行動便利服務，推動全方位虛實融合的OMO（Online merge offline）跨圈智慧生活。

文化部長史哲表示，樂見兩大生態圈的結盟合作，以5G 通訊為開端創造多元的綜效，期許催生更多優質的影視音內容，共同促動台灣內容產業蓬勃發展，在國際舞台上持續嶄露競爭的優勢。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信「秉持『以客戶為中心』的理念，一直以廣結盟尋求能為消費者帶來最佳體驗的夥伴。此次中華電信與LINE「強強攜手」的合作，將結合中華電信打造的5G行動寬頻與Line台灣的優質創意服務，彼此互惠共榮，一起為客戶創造價值。藉由LINE MOBILE 5G服務，LINE的優質平台與中華電信最佳5G品質能發揮無限大的影響力，除了為客戶提供通訊、行動支付、行動體驗三大服務，也為台灣的5G應用與數位經濟，創造更好的起飛環境。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財指出，中華電信為國內第一家提供5G服務的業者，不斷開發行動應用服務及創造消費者使用價值；LINE MOBILE 5G服務提供消費者一站式申辦、帳單查詢、繳費與客服諮詢服務，同時我們也與LINE Pay及LINE TAXI合作擴大Hami Point生態圈，為消費者打造快速、便利的智慧生活體驗。

LINE台灣執行長陳立人表示，LINE持續實踐『Life on LINE』的企業願景，不僅成為豐富用戶生活的數位平台，更樂見能運用LINE豐富的生態系與數位行銷管道，攜手產業夥伴共創共榮。這次LINE與具備強大通訊科技研發實力的中華電信強化結盟，不僅將擴大雙方生態系的影響力，帶來更多客戶，也期待未來在數位內容與創新技術等面向逐步開展合作。

LINE MOBILE 5G服務提供月繳599、799、999、1,399元等4種專屬資費，除與中華電信客戶同享行動網內最大網及贈市話分鐘數好康，慶祝LINE MOBILE 5G服務正式上線，更獨家贈送LINE POINTS最多2,000點、可兌換貼圖的LINE代幣最多1,200枚，以及最多4組的LINE MUSIC FUN Plus鈴聲方案； 5月21日前，新戶申辦LINE MOBILE 5G服務不限資費，還能再享早鳥優惠的LINE POINTS 500點加碼回饋。

LINE MOBILE官方帳號（ID: @linemobiletw）同步上線，消費者透過官方帳號申請LINE MOBILE 5G服務，即可使用LINE輕鬆完成申辦、繳費、客服等需求，即刻滿足5G行動數位生活。5月18日前加入官方帳號好友，即能免費下載人氣插畫家為LINE MOBILE 5G服務上線製作的限定應援貼圖。