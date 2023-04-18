日本桌球甜心福原愛和台灣桌球王子江宏傑在2021年7月結束5年婚姻，還沒離婚就被爆出偷吃橫濱男，導致愛家甜美形象崩壞，民眾對她很反彈，甚至還屢傳經濟出狀況，生活與過去差很大。福原愛不久前受邀TBS電視台特別節目，引起網友抗議喊拒看，但有知情人士爆料，她與電視高層存在「特殊關係」，才能繼續出現媒體上。

TBS電視台特別節目《ALL STAR感謝祭2023春季》邀請了許多知名藝人，還有不少當紅諧星，但有眼尖觀眾注意到，福原愛居然也是座上賓，她出場時還被主持人揶揄，「歡迎回來，妳好像經歷很多事情耶，看到妳從群組消失一度很擔心」，她依然笑著應付，在節目中的各種機靈反應也相當吸睛。

福原愛8日出現在TBS電視台的特別節目《ALL STAR感謝祭2023春季》，遭到網友砲轟。（圖／摘自TBS YouTube）

但仍有大票網友看到福原愛就很反彈，推特上還有不少人轉發節目片段，質疑「為什麼這種偷吃的女人還能上節目？」、「電視台太誇張找她來，看到她就看不下去了」；據日媒《FRIDAY》報導，有知情人士透露，福原愛從小就是媒體寵兒，她與母親也都很配合電視台，因此不少與她合作過的工作人員如今都身居高位，只要她想上節目，求個情都不太會被拒絕。

另外，有一名電視節目工作人員透露，福原愛當初不斷被爆出婚內出軌的消息時，她就曾與某公司的高層聊一聊，拜託電視台不要有太多相關內容，最後她的負面消息竟然就沒了；許多網友對於福原愛與電視高層的特殊關係，都不以為然，仍繼續喊話抵制，「有福原愛就不看」。