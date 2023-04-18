台灣地理環境容易受到颱風、地震等天災威脅，因此全民建立防災觀念顯得特別重要，永慶房屋自2021年與新北市政府簽訂合作備忘錄，共同推動企業防災，因積極投入企業防災獲新北市政府公開表揚，04/11於新北市政府災害應變中心舉行「112年第1次全民防衛動員準備業務、災害防救及全民戰力綜合協調會報聯合會議暨111年度企業防災頒獎典禮」，由新北市市長侯友宜親自頒獎，永慶房屋楊哲彥協理代表受獎，肯定永慶房屋的投入與協力，與社區一同建立防災觀念。

新北市企業防災工作於107年推動至今，已有187家企業熱心參與合作，永慶房屋作為政府重要的防災合作夥伴，全力以赴協助推動社區防災，去年不但響應政府推廣住宅用火災警報器(簡稱住警器)的安裝，更以多元方式參與社區防災演練、協助地方鄰里建立防災組織，強化防災知識與技能，提升在地的防災能量和防災意識，在面對災害衝擊時能將損害減輕，成為社區防災最堅強後盾。

永慶房屋長期關懷在地居民的居住安全，持續與政府、在地社區三方攜手強化防災的防護網，為維護在地的安全盡心力。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋楊哲彥協理表示，永慶房屋除了提供購售屋的專業服務，身為社區的好鄰居，長期投入大量資源和人力，深耕附近社區、鄰里，關懷在地居民的居住安全，永慶房屋同仁們以實際行動參與防救災技能訓練課程、社區防救災正式演練，並提供帳篷、致贈物資以及人力方式，與在地里民們參加防救災技能訓練，如未來發生災害，演練知識能力可立即派上用場，能以最迅速的速度援助，將災害影響及損失降至最低。未來永慶房屋將持續與政府、在地社區三方攜手強化防災的防護網，為維護社區、里鄰的安全盡心力。