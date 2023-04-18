拉拉山國家森林遊樂區即日起正式開園。（新竹林區管理處提供／蔡明亘桃園傳真）

拉拉山巨木區以國家森林遊樂區身分嶄新出發，開園活動由巴崚、光華國小帶來泰雅母語歌舞劇與泰雅豐收慶組曲合唱揭開序幕。（新竹林區管理處提供／蔡明亘桃園傳真）

農委會林務局新竹林區管理處表示，歡迎國人一起走入拉拉山，感受園區嶄新面貌及自然人文風采。（新竹林區管理處提供／蔡明亘桃園傳真）

新竹林管處表示，拉拉山國家森林遊樂區所在的桃園市復興區轄內全體里長及周邊地區部落主席等人，今日齊聚拉拉山共襄盛舉。（新竹林區管理處提供／蔡明亘桃園傳真）

拉拉山是全國第19座國家森林遊樂區，也是北台灣最佳親近巨木的觀賞點。（新竹林區管理處提供／蔡明亘桃園傳真）

拉拉山國家森林遊樂區位處中海拔霧林帶，區內紅檜、台灣扁柏形成的巨木群，是北台灣最佳親近巨木觀賞點。（新竹林區管理處提供／蔡明亘桃園傳真）

全國首座由在地發起成立的拉拉山國家森林遊樂區，也是全國第19座國家森林遊樂區，是北台灣最佳親近巨木的觀賞點，今日正式開始營運。農委會林務局新竹林區管理處表示，即日起至9月30日都可享以半價100元優惠入園，歡迎國人一起走入拉拉山，感受園區嶄新面貌及自然人文風采。

拉拉山巨木區今正式以國家森林遊樂區身分嶄新出發，今開園活動中由巴崚、光華國小帶來泰雅母語歌舞劇與泰雅豐收慶組曲合唱揭開序幕，並邀請巴陵部落耆老陳松明以傳統泰雅儀式為拉拉山國家森林遊樂區開園獻上祝福。

新竹林管處長夏榮生今也邀請林務局長林華慶、副局長廖一光與林澔貞、桃園市原民局長陳姿伶、復興區長游正英、拉拉山共管會共同召集人代表陳榮光與華陵里長梁雅惠等人，一起為巨木意象掛上代表拉拉山地區泰雅人文、動植物元素的木質藤球，象徵森林蓬勃生命力與多樣性。

新竹林管處提到，拉拉山國家森林遊樂區所在的桃園市復興區轄內全體里長，以及周邊地區部落主席也在今齊聚拉拉山共襄盛舉，顯見地方對於拉拉山成立的鼎力支持。

夏榮生表示，拉拉山國家森林遊樂區位處中海拔霧林帶，區內紅檜、台灣扁柏形成的巨木群，是北台灣最佳親近巨木觀賞點，據最新巨木樹齡檢測資料顯示，區內編號第24號紅檜巨木樹齡有1495年，全台僅次阿里山巨木群編列2號的紅檜巨木（樹齡1515年），區內巨木也包辦全台10大巨木排行榜第2至6名。此外，園區也是各種野生動植物重要棲息環境，包括台灣藍鵲、黃腹琉璃、台灣野山羊等，是北部中海拔山區極具代表性的森林生態系，非常值得探訪。

至於投入拉拉山轉型的心路歷程，夏榮生說，硬體方面從區內外道路指標整合、景觀改善、林道鋪面改善、遊客中心設施優化到區內巨木健檢與樹齡檢測等；軟體部分則從人員訓練、導覽片拍攝、在地社區解說員培力、接駁計程車隊策略聯盟等，過程遭遇許多挑戰和阻力，但在地部落的認同與林務局支持都是成就今日拉拉山的重要推手。

夏榮生提到，園內各項工作也依循拉拉山國家森林遊樂區設立的初衷，與當地巴陵部落結合，無論是園區LOGO設計、園區展示、影片拍攝、步道跨橋命名，甚至是這次活動的標語「R’ra手 向山走」，都展現園區與周邊泰雅部落攜手協力、共榮共好的目標。

林華慶指出，過去國家法令與原住民固有的自然資源權利多有扞格，導致原住民與山林關係疏離，造成原住民與林務局間的衝突與誤解。近年林務局逐步調適並修法，推動共管山林等政策，縫合部落族人與山林間親密關係，拉拉山國家森林遊樂區正是這些年來致力推動原住民共管政策的體現，相信拉拉山嶄新設施服務、獨特的雲霧帶森林及泰雅文化，能成為北台灣旅遊特色亮點。

林華慶說，盼以拉拉山國家森林遊樂區為核心，連結復興地區各部落旅遊，實質惠益地方經濟發展，並串聯多元權益關係方，共同打造台七線旅遊軸帶及森活旅行品牌形象。

新竹林管處表示，拉拉山國家森林遊樂區自今日起至9月30日止，都可享以半價100元優惠入園，而65歲以上長者與3至6歲兒童，及小學生非假日戶外教學，都享有10元優惠票。若搭乘與林管處合作的拉拉山車隊接駁入園，可再享半價再8折優惠，詳細資訊可至山林悠遊網或拉拉山國家森林遊樂區臉書查詢。