我國壽險業多達33兆元資金，副總統賴清德今參加「為地球保險壽險業接力淨灘活動」時表示，台灣這次長達3年又6個月沒有颱風入境，這與過去相比相當罕見，全球都得面臨水資源匱乏、氣候變遷等問題；台灣資源有限，過去幾十年打拼，壽險業才累積大量資金，呼籲壽險業要投資台灣，甚至與政府共同合作推動國家政策，共同面臨環境變遷等議題，以資本投資方式，推動我國2050年浄零碳排目標達成。

賴清德表示，很多國家都有水資源匱乏等問題，氣候變遷不只影響企業發展、社會環境改變，也讓人類面臨生存問題，政府將投入9000億元協助淨零轉型，不過，危機可能是轉機，肯定壽險業站在第一線，推動綠色金融、無紙化、減碳等永續經營的觀念。

「壽險業為地球投保」，壽險公會理事長陳慧遊今邀請賴清德、立法委員林楚茵、全體21家壽險公司總經理，共同宣布舉辦全台22縣市接力淨灘活動，宣示壽險業積極推動淨零碳排的決心。

「為地球保險壽險業接力淨灘活動」啟動儀式結合保險專業，由全體21家壽險公司為要保人，以地球為被保險人，由所有壽險公司總經理共同簽名，給地球一張保單，象徵為地球保險的意象。

國泰人壽總經理劉上旗表示，台灣每年都有淨灘活動，意味海洋上的漂流物、塑膠製品等垃圾量沒有減少，在世界地球日前夕，選定東港鎮海公園海岸、金門縣山后海岸淨灘，為守護海洋盡心力。