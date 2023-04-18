改裝車輛、深夜飆車族造成的噪音讓民眾不堪其擾，台中市議會今天定期會多位議員質詢要求改善。台中市長盧秀燕表示，幾位議員的案例指出加強稽查有效，台中市決定啟動「靜城專案」，盼大家支持。環保局長陳宏益補充，靜城專案會「從重處分」會有一周宣導期後，預計執行2個月，136縣道、公老坪及大肚的藍色公路會列為攔檢重點路段。

陳宏益說，靜城專案預計執行兩個月，包括跟警察局合作跨局處攔檢，攔檢重點配置在山坡地，例如136縣道、公老坪及大肚的藍色公路等重點路段，因聲音照相規範多，基本上只能在平地，因此透過攔檢，其餘會配合警方規畫適合的攔截點，另，雨天也要停止取締因測出的噪音質會被判無效。

陳宏益表示，舉例來說，一般違反噪音管制法11條3項處1800元到3600元罰鍰，靜城專案期間一率從重以3600元處分，因此需要一周宣導期，預計下周就可開始執行靜城專案。