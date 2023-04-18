土城過去發展重心與房市焦點在「暫緩重劃區」，自開案的3字頭、至今直逼6字頭，而土城的另一端－頂埔，雖然過去開案量不多，卻因鴻海與各大上市總部座落與周圍工業園區自營商的堅實買盤，一直穩穩站定4字頭，如今醞釀多年的「運校重劃區」將挾著七大都更開發的巨大能量，以及未來工作移民帶來的人口紅利，新案已突破5字頭，可預期頂埔將成為土城的新都心。

七大都更案＋板南線／三鶯線雙捷交會 土城未來重心在頂埔

配合新北都更三箭及招商一條龍政策，土城沛陂段多家業者響應土地活化與廠房立體化，從華南金控資訊大樓率先開跑，後續更有國泰人壽廠辦、花王印刷廠智慧廠辦、以及面積超過萬坪的中工雲宇宙AI園區...等七大都更陸續啟動，為已屆齡50年的土城工業區回春轉型科技廠辦聚落，串連原有正崴科技大樓、大霸電子總部及鴻海高科技中心之「頂埔科技園區」，預計2025年上萬坪產業開發陸續到位，將引進物流、雲端資訊、AI、物聯網等趨勢人才，商機願景超越暫緩重劃區，市容更與舊市區截然迥異！

（圖／業者資料整理）

除此之外，捷運「頂埔站」作為板南線的起首站，將與2024年完工的三鶯線銜接，未來更可一路延伸至桃園綠線與機場線；而萬大－中和－樹林線土城段屬第二期工程，也已定案拍版路線，預定2028年完工，未來亦將交集板南線。雙線捷運為土城帶來了價值延伸，其中「頂埔站」雙捷交會與雙捷起點的定位，加上緊鄰土城新產業園區的地位，更成為扭轉土城重心的支點！

鄰雙產業園區「運校重劃區」成科技人臥房

曾經，頂埔被認為是土城的邊界，如今，卻是土城新金礦，七大都更案與新捷運合力發動的價值造山運動，將從頂埔共振崛起，帶動一路之隔的「運校重劃區」備受矚目！運校重劃區面積共10.51公頃，其中建築用地約6.63公頃，另有公園綠地與道路約3.88公頃，開發以住宅區為主。

「運校重劃區」車程約6分鐘內可達大漢溪河濱公園，前方即是佈局電動車、數位健康、機器人最夯產業的鴻海集團，與中央路一路之隔相鄰即將蛻變為國際科技城的產業聚落，加上頂埔自成一格的生活機能，7-11、全家、全聯、路易莎、黃昏市場、綠地公園、頂埔國小等應有盡有，又不過度繁華喧囂，集河濱休閒、商機願景、重劃街廓、生活品質於一身，成為科技職人、園區菁英忙碌後輕鬆歇息、無需耗時通勤的居所首選。

力璞機構初獻土城！「力璞紘」升級鉅作

瞄準此房市需求，為滿足科技精英的生活品質良率，邁入第16年的力璞機構以細膩訂製設計、前瞻趨勢規劃，不僅於運校重劃區購入總計千坪的兩塊基地，距頂埔捷運站僅約550米地理優勢，更升級國際級建材、採20-37坪2-3房格局獻給高質感精英。開案時期約落在2023年第二季，可以說是新重劃區入場先機、搶早場價，未來隨著周邊建設逐漸到位，價值將後勢可期，尤其在通膨未歇之際，相信也會成為鄰近自營商的置產保值標的。

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