開發金去（2022）年股東紀念品送「花鳥彩繪碗」大受歡迎，但後來因小股東不滿股價下跌，竟摔破碗出氣，因此今年改送「摔不破晶鑽杯」，股東禮一曝光，再度引發網友熱議，不少人一面倒直呼「好醜喔」，不就是冰霸杯，認為在幫廠商清庫存，但有其他網友覺得超實用，「拿去買手搖可以省5塊」。

開發金去年送花鳥彩繪碗六入組，因為造型典雅，充滿藝術氣息又很實用，引發兌換熱潮，成為市場搶手貨，不少人還拿到網路上轉賣，價格也跟著被炒高，從數百元到千元不等。

但沒料到，開發金當時股價從最後買進日的19.75元一路下跌，最低來到11.2元，不少小股東氣炸「摔碗出氣」，擔心小股民再做出不理性的舉動，開發金決定改送摔不破的不鏽鋼杯。

考量政府實施飲料店禁用一次性塑膠杯，開發金今年股東會紀念品為「超真空不銹鋼晶鑽杯」，這款840毫升不鏽鋼保溫杯，兼顧環保和實用性，市售價約500元左右。88萬開發金股東預估最快5月17日在紀念品兌換處就能領到，料將掀起排隊人龍，零股小股民也能領取，不過必須先電子投票。

開發金今年股東紀念品曝光後，再度引發PTT股板網友熱議，不少人覺得沒新意，紛紛表示，「這菜市場有啊 100元沒杯蓋」、「杯子已經很多了 pass」、「醜死了 有烤漆的漂亮多了」、「有logo比較貴」、「過氣的冰霸杯」、「又是保溫杯 前幾年是不是也是」。

但也有網友認為超實用，「公園喝茶，煮泡麵兩相宜」、「誰說沒用的 拿去買手搖 可以省5塊」、「蠻不錯的耶」、「嫌爛的麻煩不要領嘿」、「超耐摔XD」。

至於股東關注今年開發金配發多少股利，因為去年稅後純益163.89億元，較前年的471億元衰退65%，每股盈餘（EPS）從2.34元縮水到0.89元，去年配發1元現金股利，今年可能不如預期，甚至不配息，最快在四、五月董事會討論後才公布。