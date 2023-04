隨著終極顯示技術應用多元化的發展,富采Micro LED解決方案不只持續為產業注入新活水,更為量產做足準備。晶元光電以「Be Simple, Be Popularized」為終極目標,致力協助合作夥伴解決Micro LED應用的關鍵問題,讓技術能夠更簡單且普及化。此次展區包含6吋Chip on Wafer(COW)及8吋GaN on Silicon,以高均勻性的解決方案搶攻市占率。此外,晶元光電更站在客戶需求出發,提出COC及PAM等多元解決方案,降低客戶進入Micro LED顯示領域的難度與門檻,引領業界實現Micro LED更多的可能性。

隆達電子與元豐新科技皆於其展區展示獨家研發專利i-Pixel系列產品,包含採用半導體封裝製程技術打造世界最小的Micro LED封裝體,近似成人髮絲的直徑,晶粒搭配Thin Film技術封裝成超薄的厚度(>150um),可大幅降低大角度色差,能提升顯示效率並降低耗能,此外,i-Pixel更為全球首創將Micro LED晶粒與主動式驅動整合於0303封裝中,解決被動式驅動頻閃問題,提高顯示屏效能。

而在集團中聚焦AR/VR Micro LED顯示屏代工服務的晶成半導體也在此次展會中首次展出與晶電、鴻海(2317)科技集團共同研發應用於AR/VR的0.12吋藍光Micro LED微顯示器,透過藍光4um間距高效率藍光像素製程開發,提高Micro LED晶粒效率及可靠性。

除了Micro LED外,隆達也同步展出獨家QD LED的背光技術,封裝廠可透過此技術無痛升級,在原有製程架構中將螢光粉置換為隆達獨家QD LED產品,即可提升視覺層次,讓顯示器達到極薄及超廣色域,且在比過往技術更省電的前提下,還提高30%亮度。

作為Mini LED領頭羊的富采此次透過車用、IT設備、元宇宙等應用產品,展現COB、POB及DOB等不同Mini LED技術進展,坐實Mini LED王者封號。其中,專注於超小間距直顯技術的元豐新科技也在展區中將Mini LED結合各種生活應用以增加看展者實境感,例如可應用於精品展示櫥窗的透明顯示屏、結合大曲度顯示屏的智能充電樁等應用。

富采集團深耕LED產業多年,除顯示外,感測產品也是重點發展領域之一,感測搶攻新興應用,創造未來生活新需求,晶電展出與光程研創(Artilux)合作的SWIR產品,導入獨家專利技術且輻射功率全球第一的SWIR LED,透過不同的應用產品,演繹其精準且即時的偵測結果;隆達則推出系統級封裝(SiP)的PPG產品,以裸晶封裝或COB封裝技術,將感測相關元件整合於超小封裝中,可應用於體積小的TWS真無線耳機。另外,富采集團亦可滿足駕駛/乘客監測系統(DMS/OMS)、手勢控制等多元的車用感測需求,提供高精準度和高可靠性的解決方案,提升駕駛感受與用路安全。