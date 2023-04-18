群創第1季合併營收為456億元，營業淨損為86億元，稅後淨損為78億元，每股虧損0.82元。折舊及攤銷為77億元，資本支出為57億元。

第1季整體出貨面積614萬平方公尺，季減4.2％，液晶面板售價為每平方公尺240元美金。中小尺寸營收為82億元，季減8.9％；中小尺寸合併出貨面積71.2萬平方公尺，季增5.7％。

第1季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為23％、手機及商用產品為16％、車用產品為22％、桌上型螢幕為7％、電視為32％；以產品尺寸別區分，10吋以下為19％、10到20吋為34％、20到30吋為15％、30到40吋為7％、40吋以上為25％。

群創指出，第1季雖為傳統淡季但面板價格逐步回升，尤其40吋以下小尺寸TV毛利提升，且透過控管成本、調整產出效率及價格策略，使得營業虧損較上季縮小，同時毛利率與營業利益率也分別回升8.0以及7.8個百分點。

第2季面板景氣在第1季築底後，第2季面板需求將持續回暖，中國618驅動面板備貨需求，整體面板出貨可望逐月回溫。電視面板價格預期第二季將持續回升。IT面板部分，MNT、NB終端通路庫存去化已近尾聲，其中部分MNT面板價格預期小幅度上漲。公司將視面板價格及客戶需求等因素動態調整產能利用率，持續優化產品組合及加強非面板應用領域技術。

群創董事長洪進揚表示，群創公司章程規定虧損年度不進行盈餘分配，但考慮股東權益以及資本結構改善，董事會決議進行現金減資0.5元，繼去年現金減資0.95元之後，再次辦理減資，預計9、10月完成減資作業，減資後股本降為907.86億元。今年全年資本支出約230～250億元。