財政部明日將赴立法院財政委員會進行人工智慧科技安全專案報告，根據財政部統計，公股銀截至3月底，已取得人工智慧專利184件，積極於相關技術投入研發掌握商機。

財政部表示，強化數位基礎建設、擴展金融科技監理路徑與完善資安法規，以加速我國金融科技發展，有三大方向發展。

一，公股銀成立整合平台推動業務，在2017年2月成立金融科技研發成果平台透過整合公股銀資源，建立金融科技發展策略共識，提供公股事業金融科技發展溝通管道，定期研商相關業務推動與合作。

二，導入人工智慧，主要應用於智慧理財、智能客服等面向，透過結合大數據，強化持產品開發與行銷，提升理財及客服效率，優化客戶金融服務體驗。並評估運用人工智慧技術。

三，公股銀資安防務作為，公股銀已經優化資訊軟硬體系統效能及加強資安服務，應用人工智慧技術也均依銀行公會的相關管控機制及內部作業規範辦理，定期演練、強化資安策略、管理制度及防護技術，提升資安防務能量。