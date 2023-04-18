你準備好迎接夏天了嗎？隨著天氣漸漸回暖升溫，17直播招牌實境節目《17瘋開箱》率先帶帶大家開始玩水，日前首度攜手台灣首座室內衝浪俱樂部「浪極光」，由國民女友林莎率隊5位人氣主播，帶大家開箱體驗一趟不用前進海邊、不怕曬黑的刺激衝浪課程，主播們挑戰室內衝浪初體驗，帶路介紹今夏消耗熱量、親水、挑戰極限消暑玩水新聖地。

里昂（左起）、木蘭、傳恩、林莎、楊淨宇、葶妮衝浪過後共享浪極光美食。（17直播提供）

主持人林莎本身喜歡潛水、游泳等水上活動，曾帶隊《17瘋開箱》到澎湖等各地玩水，這次開辦「17瘋開箱x浪極光-衝浪幼幼班」室內衝浪林莎算是學姊級的，她之前曾兩度到浪極光拍攝，不但體驗過室內衝浪，而且她還滿厲害有天份表現頗受教練誇讚，林莎坦言看到會衝浪的男生覺得滿帥的，尤其男生衝浪時只穿件泳褲，可以盡顯好身材。《17瘋開箱》新鮮的室內衝浪主題吸引了楊淨宇、葶妮、木蘭、傳恩、里昂等5位人氣主播賣力爭取上節目，當中除了里昂是首次上《17瘋開箱》另四位都是節目觀眾很常見的熟面孔，林莎擔任主持人魅力大，幾位主播坦言衝著得知主持人是林莎而來，林莎透露尤其開心看到本身很怕水的葶妮都硬著頭皮來挑戰，她特別準備了自己的寫真書送她，讓其他主播紛紛喊羨慕。

雖說是衝浪幼幼班，教練給的衝浪任務動作有的已頗具難度，前三名依序是傳恩、木蘭和楊淨宇，激烈運動後證喊肚子餓，獲得牛排、戰斧豬排、炸牡蠣、燉飯等滿桌浪極光美食獎勵，怕水的葶妮努力克服恐懼下水挑戰，但仍免不了怕到驚呼連連，不出大家意料成為整場尖叫擔當，節目全程直播觀眾透過鏡頭緊盯跟著主播體驗室內衝浪，看著主播們一次次跌倒滾進水裡大叫瞬間，觀眾都看得興奮投入，看楊淨宇一次次挑戰迎向強勁水流許多人留言吶喊為她加油，葶妮害怕尖叫時而驚魂未定模樣，大批粉絲線上看得擔心，合力幫她投票爭取可以多幾次額外獲得教練個別指導的機會，觀眾們透過留言互動紛紛敲碗《17瘋開箱》今夏能再帶大家前進離島玩水。浪極光衝浪課程挑戰最後葶妮的成績和節目新手里昂雙雙逃不過接受自由落體滑水道懲罰，自由落體速度落入水中的恐怖感，讓葶妮又嚇到放聲尖叫。

人氣主播楊淨宇非常愛跟水有關的運動，之前玩過滑水、潛水、衝浪等，加上本身喜歡挑戰各種新鮮事物，這次透過節目體驗室內衝浪讓她直呼非常好玩，對愛玩水又怕曬黑的她超級適合，還說意外找到今夏跟粉絲群聚的好去處，楊淨宇辦群聚喜歡帶著粉絲們動起來，最近剛辦了一次率粉絲一起淨灘的群聚，認真考慮下次群聚讓粉絲們也體驗一下室內衝浪，她說自己下次會記得穿緊一點的泳褲或韻律褲來玩，這次體驗到水流的強勁讓她有幾度感覺泳褲快被沖走，非常驚嚇。