永豐銀行多元綠色金融服務再創嶄新里程碑，攜手企業夥伴共創美好家園，以儲能裝置融資案為例，累計至今（2023）年第一季底共辦理40件，數量領先業界；為持續響應淨零排放政策，永豐銀行下周二還將邀集政府與金融、電信與科技等各界代表共同探討供應鏈攜手推動碳盤查、淨零轉型等議題，跨界響應全球永續發展。

秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together a better life.」企業願景，永豐銀行指出，去（2022）年政府啟動「臺灣2050淨零排放」路徑及策略，永豐銀行亦即領先業界啟動「儲能裝置」融資服務，以實際行動力挺政府實踐淨零排放、循環永續與提升能源自主等各項轉型策略，逐步實踐永續金融。

永豐銀行表示，為協助企業提升國際競爭力，也於去年起推動上游供應鏈廠商溫室氣體盤查合作，協助廠商瞭解自身現況、驅動企業落實綠色營運；今年起進一步攜手企業夥伴，提供企業前端碳盤查及後端查證，同時提供永豐客戶建置能源管理系統相關專屬優惠並協助申請智慧機械投資抵減；此外，永豐銀行也提供建置電廠及買賣綠電與永續發展連結貸款／綠色存款等四大面向、一站式金融服務，持續響應永續發展並支持企業淨零。

永豐銀行主辦「2023綠色行動力論壇－驅動轉型綠色供應鏈」，將邀請永豐銀行董事長曹為實、中華電信總經理郭水義分別以「綠色金融助力供應鏈淨零」、「企業攜手建構綠色供應鏈」進行專題演講；台電配售電事業部副總經理兼執行長陳銘樹、日月光投控永續處處長劉珮晴與永豐銀行資深副總經理歐陽子能等產官界代表，同台進行「減碳轉型 跨界淨零」主題座談，探討供應鏈轉型的關鍵策略。