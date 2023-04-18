双十八木「橙橙遇鹿」即日起上市，加價299元可帶走超Q野餐墊。（双十八木提供）

悶熱高溫持續，清爽手搖在健康飲食風潮帶動下更加熱門，業內人士觀察至少5成消費者會點半糖，其中有2成直接選無糖感受茶香，不少飲料品牌也趁機推水果、減糖版品項，讓怕胖又想解嘴饞的民眾有更好的選擇。

TEA TOP第一味近期推出減輕負擔的「桂花凍108」及「桂花凍蜜檸」，標榜低卡路里還能體驗到桂花花粒的清香與Q彈口感，營養師高敏敏指出，桂花凍在目前市售的飲料配料中熱量較低，搭配純天然蜂蜜，美味又能減輕身體負擔，是手搖一族的好選擇。

「桂花凍108」使用頂級的108茶王，搭配最純釀桂花凍，帶出甘甜香氣；「桂花凍蜜檸」則是使用蜂蜜、檸檬、桂花凍，三重奏交織甜蜜酸爽和桂香，訴求甜而不膩。24日於全台門市販賣「桂花凍108」和「桂花凍蜜檸」，24日至5月28日期間，憑消費滿200元發票照片或載具截圖，於活動貼文留言「TEA TOP聞香十里．桂人到」，即可抽豐富好禮。

双十八木此次攜手人氣搞笑插畫家「鹿人」打造超Q限量聯名周邊，並推三款專屬飲品，其中「橙橙遇鹿」嚴選新鮮柳橙製成的綿密冰沙，再加入紅葡萄柚果肉豐富口感層次，最後融入翠玉冷露綠茶，完美提升整體香氣，沁爽十足，限時推加購活動，有機會帶走吸水杯墊、野餐墊和雙層玻璃杯。