「美栗南瓜創意料理競賽」共18組、54名學生參賽，歷經初賽、複賽，最後選6組進行總決賽。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮農會與同德高中舉行「美栗南瓜創意料理競賽」，蔬果雕刻泰斗廖清池率評審團，盼藉由餐飲科學生研發的創意料理推廣栗南瓜，歷經17日激烈初賽選出6組選手，18日舉行決賽，由餐飲科3年級學生陳亮鈞等3人以南瓜可樂餅奪冠，義式酥炸南瓜飯球、南瓜貝果分居2、3名。

蔬果雕刻泰斗廖清池率評審團進行品評，就口味、擺盤及南瓜入菜比例等評鑑。（楊靜茹攝）

草屯鎮農會總幹事簡世泓表示，農會每年辦全國栗子南瓜評鑑，在地農友獲不錯成績，為了凸顯草屯栗南瓜的品質、風味舉行「美栗南瓜創意料理競賽」，盼跳脫南瓜傳統料理方式，藉學生的創意料理推廣栗南瓜。

草屯鎮農會舉行「美栗南瓜創意料理競賽」推廣栗南瓜，總幹事簡世泓感謝評審團及同德高中協助。（楊靜茹攝）

「美栗南瓜創意料理競賽」共18組、54名學生參賽，廖清池率台中金典飯店主廚林正國、漢來美食集團主廚王維德、南開科大餐飲系教授許志滄及美食家蕭憲仁品評。料理競賽17日在同德高中舉行初賽、複賽，最後選出6組18日進行總決賽，高三女學生江季玫、陳亮鈞、陳葦綸以栗南瓜創作可樂餅及南瓜餅，不管是口味、擺盤獲評審團青睞奪冠。

評審蕭憲仁指出，學生的創意令大家驚豔，這次評比不只比風味、擺盤，還有栗南瓜入菜的多寡，像栗南瓜貝果令人驚艷，若栗南瓜的比例再高一些會更好，所以只獲第3名。廖清池說，雖然他們都是專業的料理人，不過學生的創意令他們佩服。

奪冠學生陳亮鈞說，有人無法接受南瓜的味道，覺得南瓜很可怕，所以大家希望以簡單、常見的料理讓無法接受南瓜的人，也能享用南瓜料理，於是創作出南瓜可樂餅，獲得第一名令他們十分驚喜。