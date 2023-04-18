據統計，自2000年以來，於衰退期布局美國REITs指數持有12個月，報酬率達10.8％，於復甦期布局美國REITs指數持有12個月，報酬率達20.4％，目前美國REITs修正幅度已大，評價來到相對低點，絕佳買點到。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，由於REITs價值等於預期租金收益折現值，加上持有不動產資產價值，故REITs價格理論上將與房地產景氣、房價及租金呈正向關係，而與利率走勢呈現反向，當利率上升時，REITs估值被擠壓，而當利率下降時，REITS估值則將提升。美債利率近期已明顯下降，加上美國通膨3月後將逐步下行，利率再大幅上彈空間有限，有利REITs展開補漲行情。

李文孝表示，2022年美國REITs獲利增長保持歷史高位14.2％，2023年獲利成長預估則仍有4.1％。整體商用不動產的承租率皆在良好位置，租金增長雖將放緩，整體商用不動產的承租率皆在良好位置，租金增長雖將放緩，不過部分產業如工業、醫療、通訊、資料中心都維持超過5％成長。整體來看，美國REITs2022年跌幅高達27％，僅次2008金融海嘯，主因還是升息造成評價的下挫，非產業基本面的問題，目前美國REITs市場整體NAV折價擴大至11％，深具物美價廉優勢，評價上極具吸引力。