安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華提醒企業，須多留意影響111年度營利事業所得申報之法令變更內容：產業創新條例第10條之1修正後業，將智慧機械相關補助展延3年、5G相關補助展延2年，並進一步在111年修法將資通安全產品或服務之相關投資也納入投資抵減範圍內，預計將至113年底落日。

此外也須留意，修正有關投資抵減之當年度認定方式，自111年度起，係指申請人購置智慧機械、5G系統或資安產品或服務交貨之年度或技術服務提供完成之年度。

生技產業發展條例則延長施行期限至120年底，擴大獎勵範圍至新增的新劑型製劑、再生醫療、精準醫療等創新技術平台等獎勵項目，並納入受託開發製造之生技醫藥公司。同時修訂研發投資抵減由研發支出的35％降低至25％，自應納營利事業所得稅之年度起五年內抵減。

另外，新增機械設備投資抵減，投資於生產製造所使用之全新機械、設備或系統，同一年度支出金額達新台幣1,000萬元以上、10億元以下範圍，可抵減當年度5％或三年內3％之應納營利事業所得稅額，每年抵減不超過30％。

而運動產業發展條例增訂第26條之2透過專戶捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事，於一定條件下將可列支150％捐贈費用。

至於新頒之員工接受召集請假期間薪資費用加成減除辦法，公司給付員工接受召集請假期間之薪資，得就薪資金額150％，自申報當年度所得稅的所得額中減除。

對於111年度營利事業所得稅申報書之修正重點，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師蔡雅萍指出，主要是依據運動產業發展條例第26條之2、生技醫藥產業發展條例、員工接受召集請假期間薪資費用加成減除辦法，調整申報書檢核清單、損益及稅額計算表、生技醫藥產業發展條例申報減免稅額通報單等，納稅者於填寫時需多加留意，以掌握申報重點。