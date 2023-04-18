苗栗縣政府將在銅鑼鄉西湖溪竹森大橋至樟九大橋間堤岸，標租建置太陽能光電場，引發地方疑慮與反對，憂心光電案會搶走綠地。縣府18日強調，未與地方達成共識前，不會核准任何興建計畫，同時也要求承租廠商不得擅自施工。

縣府規畫在銅鑼鄉西湖溪竹森大橋至樟九大橋左側堤岸堤岸，計畫架設棚架式太陽能板，供民眾人行散步時遮陽避雨效果，並維護堤岸範圍週邊綠帶及樹木修剪，提供更佳環境景觀。

規畫案預估將設置1萬6190片光電板、太陽光電場容量7285.5KV，長約3.5公里，預估縣府每年可收取300萬到400萬元租金，除回饋地方建設外，可再提升西湖溪堤岸步道維護成效，未來可望作為多元化用途，期以提供地方優質休憩場所。

原訂17日舉辦地方說明會，但會前引發不少鄉親疑慮與反對聲音，說明會因而臨時取消。銅鑼鄉長謝昌年、縣議員黃芳椿等人指出，太陽能光電一旦設置下去，不僅破壞當地景觀環境，樹木植栽也可能被砍伐，銅鑼綠地將不復在。

縣府水利處表示，在未取得地方共識前，不會核准任何興建計畫，承租廠商也還沒提出光電設施申辦書件，該廠商近期只是預備向地方說明建置方案，在承租廠商尚未妥善溝通取得地方共識前，縣府要求承租廠商不得擅自施工，敬請鄉親放心。