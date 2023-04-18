考量肺癌為國人癌症死亡率第1位，桃園規畫擴大對40歲以上，具職業暴露等相關疾病史、家族史等高風險族群，提供2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務，3月起開放申請。衛生局表示，截至17日有74人檢驗出結節，需進一步追蹤，鼓勵符合資格的民眾踴躍篩檢，及早發現才能把握黃金治療期。

桃園市2021年十大癌症死亡原因，前3名分別為肺癌、大腸癌及肝癌，衛生局統計，有711人因氣管、支氣管和肺癌死亡；有477人因結腸、直腸和肛門癌死亡；462人因肝和肝內膽管癌死亡。為此桃園市長張善政上任後，規畫擴大對40歲以上，具職業暴露等相關疾病史、家族史等高風險族群，提供2.5萬名免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務。

衛生局指出，免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢服務自3月起開放民眾申請，考量醫療量能與經費，第1年決議先針對設籍桃園、40歲以上，具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露及空汙及油煙等4大類危險因子的市民，先提供免費肺癌篩檢服務。

衛生局表示，截至17日申請案已有7586件，審核通過者有6686案，申請的民眾又以13處工業區族群最多，經過檢驗後發現有74案出現結節，意指電腦斷層影片上有出現點狀異常，不過尚還無法判定為肺癌，需要經過醫師後續進一步追蹤。至於之後若有確定的陽性個案，各醫院會於6周內追蹤，通知民眾返回胸腔科看報告並辦理後續治療。