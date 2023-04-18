李心潔暌違20年重返歌壇，推出全新概念專輯《盛開》，同名主打歌曲〈盛開〉MV由「劇情MV大師」周格泰拍攝，李心潔與大師十分有緣，原來李心潔曾擔任過無印良品〈是你變了嗎〉MV女主角，當時李心潔才19歲，MV即由周格泰執導，時隔多年如今終於讓大導演拍攝到自己的作品，對李心潔來說更具深刻意義。

李心潔拍攝主打歌曲〈盛開〉MV。（滾石唱片提供）

導演團隊為〈盛開〉特別至臺東長濱取景，大自然美景讓李心潔彷彿回到純樸的家鄉馬來西亞，直稱：「心曠神怡！」李心潔透露，已經預訂了民宿，打算要等演唱會後帶家人去度假。

李心潔拍攝主打歌曲〈盛開〉MV。（滾石唱片提供）

MV中，李心潔不僅在鄉間田野中邁步奔跑，更不惜犧牲色相，跌進田埂、以泥巴塗抹全臉全身。李心潔分享其中寓意：「成長的過程跌跌撞撞，追逐夢想的過程中雖遭遇挫折，滿身是傷，但經過歲月洗禮最終會造就自信的姿態。」而身穿白衣摔進泥巴的戲碼無法NG，只能一次到位，李心潔透露：「正式開拍前，不斷重複模擬走位，必須精準跌倒在導演設定好的位置，有點挑戰性。」李心潔也完全發揮影后實力，詮釋出的情感讓現場工作人員皆深受感動。

李心潔拍攝主打歌曲〈盛開〉MV。（滾石唱片提供）

MV尾聲，李心潔皺著眉頭咬了一口梅子，隨即浮現笑容，彷彿正享受回甘的滋味，她笑說這也是一個隱喻：「人生的來時路，好酸！但不論如何，你仍會是原來的那個你。」李心潔也預告，她的人生第一場專場演唱會，將在7月22日於臺北流行音樂中心舉辦。