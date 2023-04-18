國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選，18日是電話民調最後一天，並將於22日進行黨員投票。台北市議員徐巧芯高舉世代交替大旗，立委費鴻泰表示，傳統產業並不等於是夕陽產業，世代交替更不是要淘汰年長者，在台灣、國際邁向SDGs永續的今日，推動利民政策更需要像他一樣，有誠信不取巧，擁有經驗、根基與熱誠的人來協助人民。

徐巧芯近日發送「支持我當立委、讓費鴻泰當院長」的文宣，論調看似合乎邏輯，但有不少民眾認為，即使國民黨2024年順利重返執政，費鴻泰是否能因此被安排任何職位，都不是徐巧芯一句話能算數；況且人各有志，即使真的有意延攬費鴻泰入閣，也要先問問費本人的意願，八字還沒一撇的人事規畫，徐巧芯卻能拿來當競選口號，正當性恐怕要先打上問號。

至於黨內初選機制，「三七制」與全民調各有優缺點，全民調雖然較能顯示在選區各候選人「不分藍綠」的支持狀況，不過仍舊存在對手陣營「反向灌票」的情況，尤其「費芯大戰」聲量與熱度極高，更可能出現外部效應影響的情況。

有選民認為，政黨政治就必須要尊重黨員，不應該反對納入黨員投票，政黨提名的立委參選人，本就應當是基層黨員認可的對象，而非全交由可能被對手影響的民調來決定。

外界形容費鴻泰像是傳統產業，但費鴻泰強調，食衣住行有許許多多都是傳統產業在支撐大家的生活，傳統產業絕非是夕陽產業，世代交替也絕非淘汰年長者，世代共榮、永續發展恐怕是大家要共同面對的課題。

國際上推動永續發展目標都是有豐富經驗的人，費鴻泰說，國家、百年老店國民黨要永續經營，必須要有根基與熱誠的人才有辦法做到，政治不是只有經營網路、網紅，他最近與科技創新團隊合作，把很夯的chatGPT聊天機器人帶進社區，鼓勵長者運用科技解決生活問題，爭取連任後他要建立一個科技連結問政服務的平台，提升民眾生活品質與健康福祉，推動利民永續政策，需要有經驗與誠信、不取巧的立委。