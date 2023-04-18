國民黨立委初選第2階段提名17日起一連3天受理領表登記，議員牛煦庭18日隻身前往市黨部完成桃園第1選區登記，他笑說以健康快樂心態參加初選，面對同黨前輩詹江村頻放炮，他未正面回應，僅說雷霆雨露都是民意，滿懷感恩接受，自己也隨時做好準備，為整合和勝選全力以赴。詹則重申不參加初選，但會參選到底。

桃園第1選區共有21全黨代表陳文吉、牛煦庭同日完成登記參選。牛煦庭炮口向外，狠批桃園第1選區現任立委鄭運鵬，立委不用心、中央不關心，需要在地出身民代建設拚未來，他懷抱使命、勇敢參戰。

議員牛煦庭18日下午前往市黨部完成桃園第1選區立委登記。(蔡依珍攝)

牛煦庭說，宣布參選後這段時間，積極和地方對話，有人提點、有人祝福，他認為雷霆雨露都是民意，滿懷感恩接受，也隨時做好準備，為整合和勝選全力以赴。他強調初選黨內舉才，不同理念藉由初選充分傳達，有實踐理想的機會，他很愉快，也會用快樂正面的心態看待黨內良性競爭。

議員詹江村則說，國民黨規定黨員黨籍要滿4個月才有投票權，被選舉權則要6個月以上，牛煦庭2月回黨、3月參選、4月登記，明顯資格不符，黨部卻宣稱「牛煦庭從未被開除黨籍、也已繳完黨費」根本是玩文字遊戲、因人設事，為牛煦庭量身訂作遊戲規則。

「我沒有對不起國民黨，是國民黨對不起我！」詹江村堅持不參加「因人設事」的初選，執意參選到底，但強調不會脫黨，要求國民黨遵守遊戲規則。