七澤米亞以145公分的「小隻馬」身型，配上無辜大眼。（雄鷹娛樂文創事業提供）

稻森美優有「競泳水著姊姊」之稱。（雄鷹娛樂文創事業提供）

23歲日本AV女優七澤米亞無預警宣布自己即將來台的消息，引發台灣老司機於網路上掀起暴動，許多粉絲都紛紛湧入留言表示，相當期待七澤米亞的到來，原來她是要來參加將於5月舉行的「AGA成人動漫展」。還有另一位曾說過「不拍AV」，卻狠狠打自己臉進軍「淫光幕」的AV女優稻森美優，也在自己的社群平台公開說要來台參加「AGA成人動漫展」，2人將攜手帶給台灣粉絲最真槍實彈的「互動」。

七澤米亞以其145公分的可愛「小隻馬」身型，配上無辜大眼，深受粉絲喜愛；而稻森美優除了臉蛋標緻，僅僅C罩杯卻有著火辣色氣的誘人身材，有「競泳水著姊姊」之稱，原本以寫真女星和出色的表演技巧受到觀眾喜愛，沒想到下海後立刻空降銷售冠軍，可見藝人光環的加持極具有吸引力。2位當紅女優將於5月13、14日現身在南港展覽館二館舉辦的「AGA成人動漫展」，都對來台相當期待，希望工作之餘，可以多看看台北，吃吃小籠包、芒果冰，到頗負盛名的夜市走走，體驗腳底按摩，也希望有機會到台北101一遊。

「AGA成人動漫展」是一個集結了成人動漫、遊戲、漫畫等多種元素的展覽。這次七澤米亞和稻森美優也會在現場與粉絲互動，分享她們的演藝經驗和生活故事，並且與觀眾合影留念，首批極限量門票將於今（18日）晚間6點正式啟售，購票請洽「＋WonderLand 連結仙境」。