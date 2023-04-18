衛福部長薛瑞元日前出席嘉義高中校慶時語出驚人說「立法院啥米死人骨頭攏有！」引發朝野立委不滿，國民黨團更痛斥薛瑞元口無遮攔、藐視、羞辱國會。薛今天（18）回應，這是自己在母校嘉義高中的致詞，對事對物不對人，「某些天龍國的人聽不懂台語，過度引申了！」說自己藐視國會，實在是大可不必。

薛瑞元15日出席母校嘉義高中校慶，獲頒傑出校友榮譽，但在致詞時語出驚人表示「我們怎麼可能什麼都懂，你如果去到立法院，什麼死人骨頭都有，你要隨機去做回答的時候，你就需要很強的邏輯。」這番話不僅讓在野立委痛批失言，綠營立委也認為不太妥當。

薛瑞元今天出席衛福部「再生醫療雙法」記者會，被問到15日在失言「立法院啥米死人骨頭攏有」惹議，他起初說「我不太想回答」，緊接著又說，那是在母校嘉義高中對學長、學弟妹和嘉義鄉親的致詞，這句話是對事、對物、不對人，意思是說在立法院什麼問題都可能被問到，所以需要有一點邏輯思維，才能做即席回答。

薛瑞元說，當時在場的民進黨立委蔡易餘、新北市長侯友宜，都是他嘉義高中的學弟，自己講完之後，台下大家都哈哈大笑，沒有人感覺受到冒犯，「但某些天龍國的人聽不懂台語，過度引申了，說我是藐視國會，我也不計較啦！」

薛接著表示，他們本來就不是自己演說的對象，他們聽不懂，也沒辦法強迫他們懂，但要引申說是藐視國會，「我想就大可不必！」