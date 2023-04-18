台中太平警方利用假日時段結合環保局、監理站在太平區長龍路沿線執行「改裝車輛及噪音檢測」聯合稽查勤務。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平長龍路不但是重機車友最愛的道路，近日警方利用假日時段結合環保局、監理站在太平區長龍路沿線執行「改裝車輛及噪音檢測」聯合稽查勤務，未料2天攔查23件，竟發現噪音車輛18件，其中還有10件明顯就是改裝車輛，不合格率高達8成以上。

台中市太平區長龍路沿線為車友們朝聖之熱點，也因此成為警方執法重點路段，經太平警分局統計去(111)年度該路段發生百餘起交通事故，以超速自摔、不當跨越雙黃線、未注意車前狀況為主。近日天氣回溫加上正值枇杷節觀光活動，吸引許多車友們前來車聚，但因不當改裝車輛或噪音過大，嚴重影響當地居民安寧。

太平警分局日前於周六、日兩天結合環保局、監理站等共同實施「環、警、監」聯合稽查勤務，動用數十名警力攔查車輛現場接受檢驗，共計取締18件噪音車輛（含改裝車輛10件），均依噪音管制法等相關規定開罰，最高可處新台幣3600元罰鍰，並責令在期限內到監理站接受檢驗。

太平分局分局長蔡慶星表示，呼籲駕駛朋友應確實遵守交通法令規定，切勿擅自變更車體，本分局仍持續結合環保局、監理站辦理聯合稽查勤務，不定時取締改裝(噪音)車輛，維護居民安寧及用路人安全。