基隆市警察局去年10月在基隆市中正區查獲一個職業賭場，但事後傳出有賭客遺失了新台幣9萬元，讓辦案的員警背上黑鍋，後經警方調查，原來是陳姓賭場工作人員趁警方不備偷偷潛回賭場取走並占為己有。基隆地方法院日前做出判決，將陳男依侵占罪判處1萬元罰金，緩刑2年。

去年10月19日，基隆市警局查獲中正區調和街的職業天九牌賭場，當場帶回余姓主嫌等20人，並查扣賭資15萬餘元。不過在案件調查過程中，有賭客向警方表示，他遺失了現金9萬元，也讓當場偵辦該案的員警，背上了「A錢」的嫌疑。

檢察官的起訴書指出，陳男身為該賭場的工作人員，警方查緝當天從監視器中發現警察的蹤影，便先行逃離現場，員警在搜出賭資9萬元後，將錢放在賭桌上，離去時漏未查扣。

陳男在凌晨4時許潛回賭場打掃，發現警方漏未查扣的現金，就將其據為己有。再至1樓廁所清洗其逃離時跌倒所致之傷口，清洗完畢後，旋遇到賭場主事者蘇男妻陳女，一時心虛，抽取2.6萬元交給陳女，表示係打掃時撿到。

為此，基隆市警察局長張樹德獲報後立即指示成立聯合專案小組，清查現場蒐證畫面還原事實，並報請基隆地檢署指揮偵辦。清查後鎖定陳男涉有重嫌，全案調查完竣後移送基隆地檢署偵辦。基隆地檢署今年3月偵查終結，將29歲的陳男依涉犯侵占罪，提起公訴。

基隆地方法院日前宣判，認定陳男貪圖一己私利，恣意侵占該筆金額，但念被告犯後於偵查中及法院訊問時均坦承犯行，並與被害人調解成立並當庭給付賠償9萬元，處陳男罰金1萬元，緩刑2年。