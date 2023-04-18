2023年第一季整體出貨面積614萬平方公尺，較前一季減少4.2％，面板售價為每平方公尺240美元。中小尺寸合併出貨面積71.2萬平方公尺，較前一季增加5.7％。

2023年第一季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為23％、手機及商用產品為16％、車用產品為22％、桌上型螢幕為7％、電視為32％。以產品尺寸別區分，10吋以下為19％、10到20吋為34％、20到30吋為15％、30到40吋為7％％、40吋以上為25％。

回顧2023年第一季，雖為傳統淡季但面板價格逐步回升，公司透過控管成本、調整產出效率及價格策略，使得本季營業虧損較上季縮小，同時毛利率與營業利益率也分別回升8.0以及7.8個百分點。

展望2023年第二季，群創表示，面板景氣在第一季築底後，第二季面板需求將持續回暖，中國618驅動面板備貨需求，整體面板出貨可望逐月回溫。電視面板價格預期第二季將持續回升。IT面板部分，MNT、NB終端通路庫存去化已近尾聲，其中部分MNT面板價格預期小幅度上漲。公司將視面板價格及客戶需求等因素動態調整產能利用率，持續優化產品組合及加強非面板應用領域技術，維持營運及財務狀況穩健。