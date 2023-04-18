有些人天生擁有「貴族」氣質，舉手投足間散發出優雅魅力。日本網站「占卜TV」近日以12星座做分析，列出「貴族氣質」排行，最後一名是雙子座，他們喜歡方便又自在的感覺，並不嚮往貴族生活，而第一名則是天秤座，本身談吐成熟，只要有他們在的地方，聚會場合的質感都會被提升。

第12名、雙子座

雙子座喜歡輕鬆自在的感覺，比起坐在高級牛排館用餐，他們反而比較喜歡小吃美食，邊走邊吃感受庶民生活。

第11名、射手座

射手座崇尚自由，因此愛好旅行，他們不在乎東西的品質，以外出旅遊為例，吃住只要簡單划算就好。

第10名、牡羊座

牡羊座崇尚極簡主義，「簡單就是最好」是他們的座右銘，與華麗的貴族格格不入。

第9名、巨蟹座

巨蟹座不在乎生活品質，認為便宜才是王道，因此對高級奢侈品不感興趣。

第8名、處女座

處女座個性很節儉，不會把錢與時間，花在沒有意義的事情上，自然沒有豪奢的貴族氣質。

第7名、水瓶座

水瓶座遇到問題時，總是能冷靜處理，從容不迫的模樣，展現出貴族餘裕的氣質。

第6名、天蠍座

天蠍座個性神秘，總是讓人摸不著頭緒，又有種與貴族相似的高級感。

第5名、獅子座

獅子座擁有貴族行性格，比起工作來說，他們更重視娛樂和興趣，懂得享受生活，與貴族個性有些雷同。

第4名、雙魚座

雙魚座不喜歡做粗活，但幸運的他們，卻總是能獲得資源，容易給人「不勞而獲」感覺，和一般對貴族的印象吻合。

第3名、金牛座

金牛座非常講究品質，每當他們購買名牌時，都會盡可能挑選最新、最耐用的東西，絕不可能到二手店或上網買折價品，享受到店裡挑選商品的尊榮感，仔細品味什麼才是好貨。

第2名、摩羯座

摩羯座的貴族氛圍來自復古，他們喜歡具有歷史價值的玩物，當他們主辦活動時，通常會挑選一些具有文化的物品，例如穿古著、觀賞古典戲劇等，具有強烈的優雅貴族形象。

第1名、天秤座

天秤座的守護星為代表愛與美的金星，本身就散發出強烈氣場，他們氣質高雅，且談吐成熟，行為舉止都非常從容，他們只要出現在聚會裡，就能讓場面大升級，會場瞬間變得像上流社交圈。