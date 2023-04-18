據報導，台灣將向美國採購400枚魚叉反艦飛彈，反制中國大陸可能的「入侵」。中國外交部發言人汪文斌今天（4月18日）在例行記者會上回應，中方對此強烈不滿，堅決反對，並且警告，美台雙方圖謀聯手改變台海現狀，這一趨勢十分危險，是在玩火。

汪文斌表示，美台軍事聯繫和美售台武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重威脅台海和平穩定。中方強烈不滿，堅決反對。

汪文斌說，事實證明當前台海局勢面臨新一輪緊張，根源在於台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，雙方圖謀聯手改變台海現狀，這一趨勢十分危險，是在玩火。

汪文斌呼籲，中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事聯繫和售台武器，停止製造台海局勢緊張因素，停止改變台海現狀，不要在美台勾連的錯誤道路上越走越遠，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。