江宏傑18日出席醫美肉毒活動，大方分享近況。（鄧博仁攝）

江宏傑18日出席醫美肉毒活動，身穿一襲淺色西裝，造型帥氣。他前年與福原愛結束5年婚姻，江宏傑近年都與家人一起在台相處，豈料女方去年7月從台帶走1位家人返日、甚至搞失聯，今日坦言家人離開台後，就沒辦法聯繫上。

他希望能早日團圓，目前透過律師積極處理中，「我很想他，努力積極處理進行這件事情」。問及會否直接飛日本找人？江宏傑苦笑說：「但也必須要先有聯絡。」福原愛故意失聯？他靜默一會，隨後點頭直說：「是。」去年家人離開後，連視訊都完全沒有。

目前單身的他，以工作、家庭為重，日前在眼尾嘗試打肉毒，表示，讓自己更加有自信，現在會想戀愛？他笑說，不勉強，身邊也沒有好感對象，「我身邊都是《全明星運動會》認識的藝人朋友們，大家都太熟，不會來電」。 他自認一個人也不會孤單，開心說，目前滿喜歡現在狀況，兼顧工作、家庭，至於愛情可以再等等，「如果（感情）有新的不錯情況，會跟大家說，先以家庭工作為重。」

他與家人感情深厚，每天睡前會一起聊天，今天分享他們私下互動溫馨甜蜜，他會主動問，在學校最好的朋友是誰？她回答完在學校最好的朋友後，馬上甜喊：「我還是最愛你。」讓他樂開懷說：「一聽到真的很開心。」