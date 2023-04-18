罵哭勞動部長！遭同黨立委狠批拍陳其邁馬屁 許銘春憤而離場喊：我不幹了 可以吧

高雄「25淑女事件」適逢50周年，勞動部動用就業安定基金補助3000萬元給高市府舉辦紀念活動，遭立委質疑是獨厚、拍高市長陳其邁馬屁，令勞動部長許銘春淚灑立院直呼「不幹了」。今日勞動部證實，收到高市府勞工局撤回申請補助辦理的公文。勞工局稍早回應，為避免初衷美意遭誤解而蒙塵，今日函文勞動部撤回補助計畫。

25淑女發生於1973年，當時正值台灣經濟擴張，許多女性國中畢業後選擇到工廠上班，貼補家計。9月3日清晨，一艘由旗津開往前鎮加工區民營渡輪「高中六號」，載著上班的女工、機械，後渡輪因超載翻覆沉沒，船上25名女工罹難，最小僅16歲；因均住在旗津中洲地區，在當地建立「25淑女墓」合葬，2008年改名為「勞動女性紀念公園」。

高市府每年也會為此紀念，今年正值50周年，勞動部動用就安基金3000萬元補助高市府今年紀念活動，12日勞動部長許銘春赴立法院接受立委質詢時，遭到民進黨籍立委楊曜指稱以勞動部獨厚高市府3000萬舉辦「25淑女事件」50周年紀念活動，是拍高市長陳其邁馬屁，此話一出令許銘春當場淚灑直喊「不幹了」。

今日勞動部證實收到高市府勞工局撤回申請補助辦理的公文。勞工局表示，特別感謝勞動部及就業安定基金委員力挺勞權，重視旗津女性工殤事件的歷史意義，同意擴大辦理相關活動。

勞工局指出，考量近期該計畫屢遭外界誤解，甚轉而議論補助縣市與額度差異而失焦，原計畫美意蒙塵，為免良意初衷遭曲解而模糊推動性別友善職場及就業安全理念、影響後續執行規畫，故今日函文勞動部撤回就業安定基金補助辦理「2023年度勞動女性工殤紀念展映演計畫」案。